Repórter é detido após ser impedido de entrar em DP O repórter Felipe Werneck, do Estado, foi detido ontem por policiais da Delegacia de Atendimento a Turistas (Deat), no Leblon, zona Sul do Rio, depois de incidente relacionado ao cerceamento da atividade de jornalistas que apuravam o assalto a um albergue na zona sul.