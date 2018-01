Repórter do 'Estado' recebe premiação A repórter do Estado Giovana Girardi venceu ontem a 12.ª edição do Prêmio de Reportagem sobre a Mata Atlântica na categoria Jornal Impresso, com a reportagem "Cacau Tenta Renascer com Lema de Protetor da Mata Atlântica", publicada em 15 de julho de 2012. A premiação é promovida pela Aliança para a Conservação da Mata Atlântica, parceria entre CI-Brasil e SOS Mata Atlântica. Giovana é repórter de Ambiente e Ciência há 12 anos e mantém o blog http://blogs.estadao.com.br/ambiente-se.