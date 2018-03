Repetição revela temas fundamentais Há quem veja o carnaval como espaço privilegiado para a transgressão social. Outros o compreendem como festa calibrada, capaz de reafirmar andamentos prévios. Tais representações dimensionam certa liberdade ou licença que tanto vale para a crítica social como para externar desejos. Em termos teóricos, dois antropólogos brasileiros se opõem. Roberto DaMatta percebe esse tempo como "inversão do cotidiano". Renato Ortiz também admite inversão, mas "domada", garantia de sequências estabelecidas previamente. Afinal, ruptura ou continuidade? Campo de prova por excelência, as escolas de sambas do Rio e de São Paulo servem para testar as duas teses. As letras dos enredos revelam discursos astutos, capazes de armadilhas traiçoeiras para quantos pensam as letras como referentes simples, descartáveis e imediatos. As sutilezas escondidas muitas vezes traem os analistas.