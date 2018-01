Repasses do governo estadual devem diminuir 25% Os repasses do governo estadual devem cair nos próximos anos. A previsão para este ano é que a cidade receba R$ 918 milhões em transferências estaduais. No ano que vem, a verba prevista é de R$ 681 milhões, uma queda de 25%. Neste ano, do valor previsto, a verba liquidada é de só R$ 314 milhões.