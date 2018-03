Reparos da Sabesp complicam o trânsito na zona norte de SP

Os trabalhos de reparos de uma adutora rompida da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), perto da Ponte Cruzeiro do Sul, em Santana, na zona norte de São Paulo, provocou lentidão na região na manhã desta quinta-feira, 18.

Veja também:

Acompanhe o trânsito em São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A adutora, localizada da Rua José Debieux, estourou no meio da tarde de ontem, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que interditou as interligações da via com as ruas Voluntários da Pátria e Rua Perpétuo Junior.

Segundo a Sabesp, os trabalhos de reparo começaram por volta das 20 horas de ontem e terminaram às 9 horas desta terça. A via só será liberada no começo da tarde de hoje, após o término de colocação do asfalto na via, segundo a Sabesp.

Por conta das interdições, o tráfego foi desviado para outras ruas do bairro, ficando carregado desde o começo da manhã na região, segundo informações da CET. Segundo a Sabesp, não houve problemas de abastecimento.