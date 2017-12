Reparo de adutora na zona norte termina depois de nove horas

O reparo de uma adutora que se rompeu na manhã desta terça-feira, 21, foi concluído às 15h pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), quase nove horas depois que o problema foi detectado.

O rompimento foi por volta das 6h30, causou perfuração no asfalto pela água e interditou a Avenida Elísio Teixeira Leite no sentido centro, na altura da Rua Cordeiro da Silva, na zona norte de São Paulo. Somente às 21h, segundo a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET), o tráfego no local foi liberado.