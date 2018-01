Renegociar dívida ativa com o Município

O cidadão é informado da pendência?

Sim, por comunicado impresso. Caso não a regularize, depois de 30 dias seu nome é incluído no Cadin municipal

2.

Como saber se o meu

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

nome está no Cadin?

Consultando o Departamento Fiscal da Procuradoria Geral do Município ou o site:

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/dividaativaweb/menu.htm.

3.

Como negociar a dívida?

Deve-se ir ao Departamento Fiscal da Prefeitura, ou a uma das subprefeituras, ou acessar o site www.prefeitura.sp.gov.br, no menu Dívida Ativa para obter o boleto

4.

É possível parcelá-la?

Sim, para valores até R$ 25 mil o procedimento é simplificado. Basta ir à Rua Maria Paula, número 136, das 8h30 às 17 horas, ou a uma subprefeitura, das 9 horas às 18 horas, com o número do contribuinte para emissão do carnê

5.

E se a Prefeitura cobrar por um tributo já pago?

Deve-se ir ao Departamento Fiscal da Prefeitura com documentos pessoais e recibos originais dos pagamentos, que devem estar com a autenticação mecânica do banco

6.

Regularizada a situação, em quanto tempo meu nome será excluído do Cadin?Em cinco dias úteis.

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS