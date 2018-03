Renascer tem de indenizar por queda de teto A Igreja Renascer em Cristo foi condenada ontem, em decisão unânime do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a pagar indenização a duas mulheres que estavam no templo do Cambuci, região central da capital paulista, quando o teto desabou, em janeiro de 2009. Cada uma receberá R$ 10 mil por danos morais, além de terem os gastos médicos e despesas com futuros tratamentos para a recuperação de sua saúde pagos pela Renascer.