Remoção de estandes gera protesto na Feirinha da Madrugada, no Brás

SÃO PAULO - Um grupo de comerciantes se revoltou contra a demolição de alguns boxes da Feira da Madrugada, no Brás, no centro de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 27. Conforme a Polícia Militar, a confusão começou após a chegada de funcionários do consórcio responsável pelo centro de compras, que concentra principalmente lojas de vestuário.

Operação da polícia GCM para derrubar os Boxs. Feirinha da madrugada, na Rua Monsenhor de Andrade. Deixe sua opinião nos comentários. pic.twitter.com/Gp21sqBa1j — Pari da Depressão (@PariDaDepressao) 28 de julho de 2017

Guardas civis metropolitanos (GCMs) e PMs chegaram a ser acionados para controlar o tumulto, por volta das 20 horas, quando os lojistas afetados bloquearam parte da Avenida do Estado em protesto.

Os comerciantes teriam sido informados previamente sobre a remoção, em função de irregularidades no cadastro para vendas no local, e insistiram em manter produtos em exposição. A PM informou que a manifestação foi encerrada em poucos minutos, e a feira ocorreu normalmente, a partir das 2 horas.