Remoção de bancas está adiada, diz sindicato A remoção das bancas de jornal do centro da capital paulista está suspensa até que a Prefeitura apresente um relatório técnico com as justificativas para o remanejamento. A informação foi dada ontem pelo Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revistas de São Paulo. A reportagem procurou a Prefeitura, mas até as 23 horas não recebeu confirmação sobre a suspensão.