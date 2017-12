Religiosa, dona de casa morreu levando a 'Bíblia' A dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, nasceu no Rio, mas se mudou para o Guarujá com apenas 1 ano de idade. Viveu até os 15 em uma área de risco perto do bairro Morrinhos. Foi quando se mudou para a comunidade onde conheceu seu marido, o porteiro Jailson Alves das Neves, de 40 anos.