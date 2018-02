Relevância do Bar Riviera é discutida Na reunião ontem do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) também foi defendida a importância histórica do Bar Riviera, do outro lado do Cine Belas Artes, também na Rua da Consolação, e da passagem subterrânea que liga os dois imóveis. Segundo os conselheiros, esse conjunto de edificações comporia o bem cultural de artes na região.