Relatório propõe saída do Detran da Secretaria da Segurança

Um dos pontos mais polêmicos do relatório sobre as fraudes no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) está na página 127. É ali que o delegado Luiz Antônio Rezende Rebello, responsável pela investigação, pede que sejam tomadas "as providências legais" para que "o Detran deixe de pertencer à Secretaria da Segurança Pública, passando para a esfera e controle de outra secretaria de Estado".

O principal argumento de Rebbelo para a medida seria o fato de ela "por si só aumentaria o efetivo policial em mais de 700 homens". Em vez de cuidar da fiscalização de trânsito e da emissão de documentos, os policiais voltariam a combater o crime.

Dos 27 Estados que têm Detrans, só em três o departamento é subordinado à Segurança Pública. Para o diretor do Detran de São Paulo, delegado Carlos José Paschoal de Toledo, isso não influi na existência de fraudes. Ele citou os casos dos Detrans do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Ambos enfrentaram escândalos de corrupção e não são vinculados à Secretaria da Segurança naqueles Estados, Para ele, mudar o Detran de secretaria é uma decisão de governo. "O importante é ter transparência e austeridade na gestão", afirma. / M.G.

TRÊS PERGUNTAS PARA...Carlos José Paschoal de Toledo,

DELEGADO DE POLÍCIA E DIRETOR DO DETRAN

1. Quando será feita a nova licitação para as placas?

Quando a Procuradoria Geral do Estado der seu parecer, publicaremos o edital. Nossa posição é de que a lacração deve ser feita por policiais.

2.Isso fechará a torneira da fraude?

Essa torneira já está fechada desde que implodimos esse esquema, rescindimos contratos e descredenciamos empresas suspeitas.

3. Quando isso trará efeitos práticos para a população?

Os efeitos serão sentidos no próximo semestre. Até lá, vamos pôr para funcionar a unidade de Interlagos e melhorar também o atendimento.