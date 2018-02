Relação tem dados errados sobre aval dos bombeiros Disponível no portal da Prefeitura, a ferramenta que permite pesquisar quais estabelecimentos com capacidade superior a 500 pessoas têm o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) apresenta erros de informação. Na listagem publicada, os Clubes Paulistano e Alto dos Pinheiros, por exemplo, constam como locais sem aval da corporação. Mas, após contato da reportagem, ambos mostraram os documentos, com datas válidas.