Relação complicada é tema de curso e livro O número de pacientes reclamando da relação mãe/babá foi tamanho que a terapeuta de família Roberta Palermo, formada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), resolveu criar, há quatro anos, um curso para orientar as domésticas - e, eventualmente, suas patroas. A apostila do curso, que tem dez semanas, foi transformada no livro Manual de Instruções - Guia Para a Babá (160 páginas, Mescla Editorial).