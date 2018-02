Reitor da USP pede metrô na Cidade Universitária Cerca de 100 mil pessoas circulam diariamente pela Cidade Universitária, na zona oeste da capital, que tem 7,5 milhões de metros quadrados. Apesar de ser maior do que muitos municípios do interior e estar próximo do centro expandido da capital, o câmpus ainda não é servido por metrô. Ontem, porém, o reitor João Grandino Rodas sinalizou que pretende reverter essa situação. Ele disse que já solicitou oficialmente ao governo no ano passado um estudo para isso.