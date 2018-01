Reintegrações removem 240 pessoas nesta quarta em SP

SÃO PAULO - Duas reintegrações de posse ocorreram na capital paulista durante a manhã desta quarta-feira, 27. Ao todo, cerca de 240 pessoas foram removidas de terrenos no Campo Limpo, na zona sul, e em Cidade Tiradentes, na zona leste. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as duas operações de remoção foram pacíficas.

Na zona sul, aproximadamente 60 famílias foram retiradas de uma área na Estrada Pirajussara Valo-Velho, no Jardim Mitsutani. Por volta das 6 horas, equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) fechavam a circulação de veículos no local.

Equipes da Polícia Militar (PM), do Corpo de Bombeiros e caminhões de mudanças também trabalharam na remoção. A reintegração de posse, um pedido da Prefeitura de São Paulo, foi aprovada pela juíza Paula Micheletto Cometti, da 8ª Vara de Fazenda Pública do Foro Central. Cerca de 190 pessoas ocupavam a área há cerca de um ano e meio, com construções de alvenaria e barracos de madeira. Por volta das 10h20, as ações estavam em fase de finalização nos dois locais.

Ainda segundo a SSP, a PM participou de uma reunião com representantes de moradores, oficiais de Justiça e funcionário da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) para organizar a operação.

Zona leste. Cerca de 40 famílias foram retiradas de um terreno na Rua do Pensamento, em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital. Elas estavam instaladas em casas de alvenaria e barracos de madeira na área desde 2014.

A reintegração de posse, um pedido de duas proprietárias particulares, foi aprovada pelo juiz Daniel Fabretti, da 5ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera. A SSP não divulgou o destino das famílias.