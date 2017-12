Reintegração do Parque Augusta tem princípio de tumulto e 3 horas de negociação

Atualizado às 17h07

SÃO PAULO - Prevista para ser pacífica, a reintegração de posse do Parque Augusta, na região central da cidade, teve princípio de confusão, resistência de ativistas em cima de uma árvore e mais de três horas de negociações para que toda a área fosse desocupada. Uma jovem de 25 anos também ficou ferida após parar em frente a policiais militares que se preparavam para entrar no terreno. Depois da ação, um grupo de cerca de 200 pessoas, contrárias à construção de um conjunto de prédios no local, marchou até a Prefeitura, interditou o Viaduto do Chá por uma hora e plantou mudas no Vale do Anhangabaú.

Os ativistas passaram no total 47 dias acampados no terreno de 23,7 mil metros quadrados, entre as Ruas Caio Prado e Marquês de Paranaguá. Avisado sobre a reintegração, o grupo organizou uma série de eventos para a madrugada de despedida, que acabaria com a entrada da Polícia Militar para cumprimento da ordem judicial. O tumulto aconteceu no momento em que a Tropa de Choque, usando escudos, se preparava para entrar e fazer a varredura da área, onde poucos manifestantes ainda permaneciam por volta das 7h20 - cerca de duas horas após a chegada dos oficiais.

Uma das ativistas, Isabela Alzira, de 25 anos, ficou parada na entrada do Parque Augusta e acabou sofrendo ferimentos na perna direita e coxa esquerda. "Os policiais estavam avançando pela calçada. Eu fiquei parada e eles me bateram", relatou. Nesse momento, a maior parte dos cerca de 300 manifestantes que acompanharam a reintegração já estava do lado de fora do parque, na Rua Marquês de Paranaguá. Houve um princípio de tumulto e várias pessoas gritavam em coro: "Sem violência! Sem violência!" Em pouco tempo, os ânimos foram contidos.