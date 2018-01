Reintegração de posse remove 14 famílias de favela em SP

Uma operação de reintegração de posse removeu nesta terça-feira, 19, 14 famílias da favela Chácara Bela Vista, no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo, por causa de um projeto de urbanização.

As famílias estavam em uma área da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). No local será construído um conjunto habitacional com creche e uma escola municipal de educação infantil. Segundo a CDHU, cerca de 1.350 famílias já deixaram a favela, sendo que 280 foram para conjuntos habitacionais da companhia.

Os moradores removidos hoje faziam parte de um grupo de 63 famílias que estavam em situação irregular na área. As outras 49 famílias deixaram o local após negociação. A CDHU informou que ofereceu R$ 1.500 para cada família, além de auxílio na mudança e local para guardar seus pertences.