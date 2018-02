Reintegração de posse de terreno de metalúrgica é adiada em Osasco

SÃO PAULO - Foi adiada, para data ainda não definida, a reintegração de posse de um terreno - que deveria ter ocorrido nesta sexta-feira, 9 - na altura do nº 673 da Avenida Henry Ford, no bairro Presidente Altino, região centro-norte de Osasco, na Grande São Paulo. No local está instalada a empresa metalúrgica Mecano Fabril.

Policiais militares da 3ª Companhia do 14º Batalhão foram acionados para auxiliar o trabalho do oficial de justiça e assegurar o mandado de desocupação do terreno com a retirada das máquinas do interior da fábrica, mas a ação de reintegração acabou não se concretizando.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região (Sindmetal), diretores da entidade e pelo menos 100 metalúrgicos da empresa estiveram em frente à fábrica, onde fizeram um protesto e conseguiram, adiar, por tempo indeterminado, a desinstalação da empresa, responsável pela contratação de 500 pessoas.

Em nota, o sindicato, durante o tumulto ocorrido em frente à Mecano Fabril, chegou a pedir reforço de trabalhadores na porta da empresa e afirmava: "A situação está tensa, há policiais no local e até mesmo um indivíduo foi preso por ter disparado tiros".

Ainda, segundo o Sindmetal, "a retirada da empresa do terreno se deve a uma dívida da Mecano Fabril ao já extinto Banco Econômico. A disputa pelo terreno já dura nove anos.