Reintegração de posse causa tumulto em São Paulo

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Uma reintegração de posse, que teve início às 5h30 desta quinta-feira, 29, gera muita confusão na Rua Terra Brasileira, em Cidade A.E.Carvalho, na zona leste da capital paulista. Revoltados, moradores do terreno invadido atearam fogo em pneus e objetos velhos para bloquear a via, na tentativa de impedir a ação de policiais militares da 01ª Companhia do 02º Batalhão. Segundo a Polícia Militar, os manifestantes enfrentam os policiais que foram deslocados para a região, mas ainda não há informações sobre pessoas feridas ou presas. Quatro viaturas dos bombeiros foram para o local.