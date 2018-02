Reintegração de posse causa tumulto e incêndio na zona norte de SP

SÃO PAULO - Bombeiros, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana tentam conter um incêndio provocado, na tarde desta quinta-feira, 22, por manifestantes que ocupam um terreno abandonado na Avenida Zaki Narchi, em Santana, zona norte da capital paulista. A ocorrência foi registrada por volta das 16h. A via precisou ser totalmente bloqueada para a ação de reintegração de posse.

Cerca de 100 pessoas participam do protesto, de acordo com a PM. O grupo, em confronto com a polícia, iniciou um incêndio no local e os bombeiros foram chamados para combater as chamas. Quatro viaturas, no total, foram encaminhadas até o endereço.

Por conta da interdição da Avenida Zaki Narchi, a CET montou desvios para os motoristas que trafegam na região. Para seguir no sentido bairro, a companhia recomenda as avenidas Cruzeiro do Sul e Ataliba Leonel. No sentido centro, o desvio está sinalizado desde a Zaki Narchi até a Avenida Otto Baumgart.