Reintegração de posse afeta duas mil pessoas em São Paulo

Cerca de duas mil pessoas que moram no acampamento Olga Benário, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, devem ser despejados na manhã desta segunda-feira, 24, por policias militares e da Tropa de Choque.

Os moradores, que fazem parte da Frente de Luta por Moradia, estão no terreno pertencente à Viação Campo Limpo desde 2007. A reintegração de posse, que estava marcada para as 6 horas desta segunda-feira, 24, ainda não havia começado às 8 horas, de acordo com a PM.

Os moradores bloquearam ruas e atearam fogo em alguns dos barracos como forma de protesto contra o despejo. Equipes do corpo de bombeiros estão no local.

Energia

Segundo a Eletropaulo, a luz foi desligada no entorno da favela, por medida de segurança, para evitar que o fogo colocado nas ruas e nos barracos atinja a fiação da rede elétrica e provoque alguma explosão.

Texto atualizado às 9 horas.