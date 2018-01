Reintegração causa confusão com a PM na Jacu-Pêssego

PM tenta conter fogo causado durante protesto na Av. Jacu-Pêssego. Foto: Hélvio Romero/AE

A tentativa de uma reintegração de posse causou confusão entre policiais militares e moradores na região da Av. Jacu-Pêssego, na zona leste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 28. Desde a madrugada, cerca de 200 famílias tentam impedir o início da demolição das cerca de 500 casas que estão no traçado das obras de ampliação da avenida.

Tentativa de reintegração causou confusão entre moradores e policiais. Foto: Hélvio Romero/AE

O protesto é organizado pelo "Movimento em Defesa das Famílias que estão no Traçado da Jacu-Pêssego". Segundo o movimento, as obras da avenida vão deixar cerca de 5 mil famílias do Jardim Iguatemi, em São Mateus, e de Mauá, no Grande ABC, desabrigadas.

A ampliação da Avenida Jacu-Pêssego ocorrerá até a região de Mauá, por onde passará parte do trecho sul do Rodoanel Mário Covas. Segundo Douglas Alves Mendes, um dos coordenadores do movimento, cada família irá receber R$ 1.300 de indenização para ser retirada do local.