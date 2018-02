Regras para fretados ficaram mais rigorosas desde o dia 15 A Secretaria Municipal dos Transportes começou, no dia 15, a adotar regras mais rígidas para os ônibus fretados. A principal medida é o cancelamento na emissão do chamado "cartão vermelho", pelo qual as empresas de transporte de fretamento conseguiam uma autorização permanente para eventos não rotineiros, como excursões de turismo.