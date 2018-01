Registros de celulares colocam PMs suspeitos de matar juíza no local do crime A Polícia Civil do Rio descobriu, por meio de análise de registros de sinal de celular, que os três PMs suspeitos de matar a juíza Patrícia Acioli se reuniram na rua da vítima um mês antes do crime. Ela foi assassinada com 21 tiros em 11 de agosto, quando chegava em casa, em Niterói.