Registro Digital de Ocorrências, em SP, ficará fora do ar neste domingo

SÃO PAULO - O sistema de Registro Digital de Ocorrências (RDO), usado pela Polícia Civil para registrar boletins de ocorrência, vai ficar fora do ar na manhã deste domingo, 17, das 6h às 12h, para que a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) execute melhorias técnicas. A suspensão do serviço afetará todas as delegacias de polícia e unidades especializadas do Estado.

A população terá duas alternativas para registrar ocorrências no período: a Delegacia Eletrônica e as unidades da Polícia Militar que já ofereçam este serviço. Nem a PM nem a Delegacia Eletrônica serão afetadas pela paralisação do RDO. Aqueles que forem às delegacias de polícia, só poderão registrar ocorrências antes das 6h ou depois das 12h.