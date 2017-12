Registro de BOs estará suspenso em SP na madrugada de terça

As delegacias do Estado de São Paulo suspenderão o registro de boletins de ocorrência da 1 às 5 horas desta terça-feira, 16, em função de manutenção técnica no sistema digital utilizado para essa tarefa.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) ressaltou que os distritos policiais com plantão noturno funcionarão normalmente e o policiamento ostensivo da Polícia Militar não será alterado.

A pasta orienta a população a procurar as delegacias após às 5 horas. Uma alternativa é a delegacia eletrônica, que permite o registro de crimes pela internet e não será afetada pela parada técnica.