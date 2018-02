Registro de BO fica fora do ar na madrugada Uma pane no sistema de registro digital de ocorrências (RDO) provocou um apagão nas delegacias de todo o Estado de São Paulo na madrugada de ontem. O problema durou aproximadamente oito horas, entre as 21h30 e as 5h30, e afetou principalmente quem pretendia fazer boletins de ocorrência.