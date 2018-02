''Registrei três BOs. Antes de ser esfaqueada''

Elizabete Amorim,

de 54 anos, vendedora

"No começo, ele tinha ciúmes, e eu achava até engraçadinho. Era amor", diz a vendedora Elizabete Amorim, de 54 anos. "Até que ele passou a controlar a maneira que me vestia e me proibir de sair de casa." Elizabeth deixou o namorado com quem morava há quatro anos, pensando que fosse resolver o problema, mas ele ficou mais violento. Durante um ano, já separada, Elizabeth chegou a fazer três BOs.. Ela nunca foi chamada a depor. Um dia, o ex-companheiro retalhou seu rosto com sete facadas.

"Isso poderia ser evitado", diz Maria Amélia, advogada do Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência Doméstica. "É preciso ter profissionais especializados tanto no DP como nos fóruns para levar a sério quando uma mulher faz registro."