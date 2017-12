Régis tem alagamentos e acidentes por causa do temporal em SP

SOROCABA - As chuvas causaram alagamentos e acidentes em todo o trecho paulista da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que liga São Paulo a Curitiba, nesta quinta-feira, 19. Por volta das 15 horas, a enxurrada cobriu a pista sentido São Paulo no km 273,4, em Taboão da Serra na Grande São Paulo. Com a interdição da estrada, o tráfego parou em uma extensão de dois quilômetros e se tornou lento por mais dez quilômetros. A pista foi liberada uma hora depois.

Em Miracatu, no km 361, uma carreta carregada com bobinas espalhou a carga pela estrada. Outro acidente bloqueou a pista sentido Curitiba no km 498, em Cajati, também com derramamento de carga. Havia seis quilômetros de veículos parados no final da tarde. O tombamento de um caminhão também interditou parcialmente a rodovia no km 511, na mesma região. A Polícia Rodoviária Federal atribuiu os acidentes à falta de cautela dos motoristas e à chuva intensa.

Interdição. Dez casas e uma escola de educação infantil foram interditadas pela Defesa Civil em Itapetininga, depois que as chuvas causaram o deslizamento de um aterro no acesso da Rodovia Raposo Tavares à região central da cidade. Novo temporal atingiu a cidade nesta quinta-feira, elevando o risco da queda do aterro sobre as casas. Onze famílias foram removidas para um abrigo improvisado em uma escola. Uma escola de educação infantil também foi interditada.