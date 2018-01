Régis sem previsão para liberação e congestionamento aumenta

Às 19h30, a rodovia Régis Bittencourt registrava 33 quilômetros de congestionamento no sentido Curitiba, na altura do quilômetro 552, região de Barra do Turvo, divisa entre São Paulo e Paraná. No sentido São Paulo, havia 17 quilômetros de engarrafamento. No local há um bloqueio desde às 13h10 de ontem quando um deslizamento interditou totalmente a pista no sentido Curitiba.

Por volta das 13h de hoje, o tráfego registrou pico de morosidade, com 43 quilômetros de congestionamento, sentido Sul, e 13, em direção à capital paulista.

Não há alternativa de rotas, segundo a concessionária Autopista e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Também não há previsão de liberação da pista, mas a expectativa da concessionária é de que ao menos uma faixa no sentido Paraná seja liberada ainda nesta semana.

De acordo com a Autopista, o trânsito flui por pista simples a partir do km 556, sentido São Paulo, e após a praça de pedágio, na altura do km 543 para quem segue para Curitiba. A área está sinalizada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por Maíra Teixeira e Priscila Trindade, da Central de Notícias