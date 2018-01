Régis é liberada após mais de 6 h de bloqueio em Itapecerica

A pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt foi liberada por completo às 3h45 desta quinta-feira, 25, após ficar bloqueada desde às 21h30 de quarta-feira, 24. As interdições eram causadas por dois pontos de alagamento, nos Km 283 e 286, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Às 6 horas, o trânsito já estava totalmente normalizado. Por causa da forte chuva que atingiu a região durante a noite, esses dois trechos da rodovia ficaram inundados. No início da madrugada, o ponto de inundação do Km 286 já não existia mais, mas bloqueio do segundo trecho continuou até o meio desta madrugada, causando um congestionamento de cerca de 5 km.