Régis é liberada após mais de 12 horas de interdição

A Rodovia Régis Bittencourt ficou interditada desde às 2h até as 15h45 desta sexta-feira, 5, por causa do tombamento de uma carreta no km 300, sentido São Paulo, na altura de São Lourenço da Serra. A carreta, que transportava uma carga de geladeiras que pesava 27 toneladas, perdeu os eixos dianteiros e tombou.

Veja também:

Acompanhe a situação do trânsito em São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a concessionária Autopista, a pista ficou totalmente bloqueada até as 5h10, quando foi liberado o acostamento. Por volta das 6 horas, havia lentidão de 9 km e o tráfego foi normalizado às 8h30.

Ainda de acordo com a concessionária, a pista não pôde ser liberada mais cedo porque a seguradora da empresa dona da carreta demorou para transferir a carga para outro caminhão.

Às 14h45 a pista voltou a ser totalmente bloqueada para a retirada da carreta e liberada parcialmente 15 minutos depois, quando iniciou-se a limpeza. Às 15h45, a rodovia foi totalmente liberada e não havia trânsito.