Régis é liberada após interdição de quase três horas por acidente

SOROCABA – Depois de quase três horas interditada em razão do tombamento de uma carreta no km 513, em Cajati, a pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) foi liberada por volta das 10h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Às 11 horas o trânsito continuava congestionado numa extensão de oito quilômetros – do km 525 ao km 533 – como reflexo do acidente, conforme a concessionária.

O caminhão estava carregado com leite e a carga se espalhou, causando vazamento do produto sobre a pista. O motorista, que sofreu apenas escoriações, disse ter perdido o controle do veículo em razão de uma pane elétrica. Curiosos se concentraram na beira da rodovia, mas não houve saque, segundo a polícia. Após a remoção do veículo e da carga, o local foi lavado.