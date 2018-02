Régis e Dutra apresentam quase 40 km de lentidão As estradas paulistas tiveram tráfego intenso até a tarde de ontem. Na Rodovia Presidente Dutra, às 16 horas, ainda havia 23 km de congestionamento, por causa de uma obra que restringe a via no km 64, na região de Guaratinguetá. As demais rodovias que interligam a capital ao interior do Estado e à Baixada tiveram excesso de veículos, mas sem pontos de parada.