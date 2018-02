Régis Bittencourt é liberada em Miracatu-SP após acidente

SÃO PAULO - A Rodovia Régis Bittencourt foi liberada às 15h20 deste domingo, 10. A via ficou interditada nos dois sentidos após um acidente entre duas carretas no quilômetro 357, em Miracatu (SP). Segundo a concessionária que administra a via, a colisão frontal entre as carretas aconteceu por volta de 12 horas e não deixou vítimas.

A rodovia ficou interditada pois uma das carretas tombou na pista, bloqueando o tráfego de veículos. Às 15h30, a rodovia registrava 18 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 375 ao 357. No sentido Curitiba, o motorista enfrentava 10 quilômetros de tráfego lento, entre o 347 e 357.