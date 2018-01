Régis Bittencourt é liberada após acidente envolvendo caminhão

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Rodovia Régis Bittencourt ficou duas horas e meia totalmente bloqueada, nesta sexta-feira, 4. As duas pistas foram liberadas depois de um caminhão cegonheira tombar na via, na altura do quilômetro 364, em Miracatu, em São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente não deixou feridos.

O veículo transportava cinco carros no momento do acidente, às 11h34. O motorista, que seguia no sentido capital paulista, perdeu o controle da direção e o caminhão tombou, interditando também o outro sentido da rodovia.

A Régis Bittencourt foi liberada às 14h11 e às 15h40 ainda registrava lentidão nos dois sentidos. O motorista encontrava 19 quilômetros de congestionamento, no sentido Curitiba. Em direção a São Paulo, havia 8 quilômetros de lentidão.

A concessionária Autopista Régis informou que o caminhão e os veículos transportados estão em uma área de recuo, na altura do quilômetro 362.