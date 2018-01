Régis Bittencourt apresenta congestionamento em Juquitiba

O motorista que viaja em direção ao Vale do Ribeira e o estado do Paraná enfrenta congestionamento na Rodovia Régis Bittencourt(BR-116) durante a madrugada deste sábado, 21. Segundo a Polícia Rodoviária Federal(PRF), o engarrafamento ocorre entre os quilômetros 325 e 336, em Juquitiba, em razão do afunilamento de pista no trecho de serra. Veja também: Motorista deve ter atenção em 7 rodovias federais Trânsito nas rodovias da Dersa e do DER Trânsito na Anchieta e Imigrantes Trânsito na Dutra Trânsito na Anhangüera e Bandeirantes Trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares Às 2 horas deste sábado, 21, as rodovias Presidente Dutra e Castelo Branco não apresentavam mais pontos de congestionamento, segundo as concessionárias NovaDutra e Viaoeste. Exceção feita apenas no trecho de Guararema(SP), na pista sentido SP-RJ da Via Dutra, entre os quilômetros 173 e 174, onde o motorista encontrava ainda um pouco de lentidão.