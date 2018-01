Regiões norte e leste de São Paulo estão em atenção para deslizamentos

SÃO PAULO - A chuva acumulada nos últimos dias na cidade de São Paulo fez a Defesa Civil Municipal decretar estado de atenção com risco de deslizamento de terra em subprefeituras nas regiões norte e leste nesta segunda-feira (18). Nas últimas 72 horas, os principais pontos com potencial de acidentes foram Freguesia do Ó, com 85,2 mm de chuva, e Penha, com 62,8 mm. Segundo a defesa civil, é decretado o estado de atenção para deslizamento após chuva acumulada de 60 mm em 72 horas, com previsão de continuidade das chuvas e necessidade de remoções.

Também estão em estado de atenção as subprefeituras da Casa Verde (24,3 mm), Jaçanã/Tremembé (46,1 mm), Jaraguá/Pirituba (25,7 mm). Na zona norte, a estão em atenção subprefeitura de São Miguel Paulista, com 39,6 mm, e Ermelino Matarazzo, 35,5 mm e São Mateus, 38,4 mm.

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo indica chuva fraca nos bairros de Casa Verde, Santana, Mooca, São Mateus e Cidade Tiradentes nesta segunda. Devido a continuidade das chuvas, o potencial para alagamentos transitáveis e deslizamentos de terra se mantém elevado.