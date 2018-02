Região vai receber R$ 100 milhões em obras O governador Sérgio Cabral (PMDB) anunciou ontem a construção de 9 mil apartamentos na região das favelas ocupadas, com recursos do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. Para isso, o Estado contraiu empréstimo de R$ 100 milhões do Banco do Brasil para essas e outras obras.