Região teve acidente igual em 2008

O pesquisador disse que foi chamado pelo MP para preparar relatório após o rompimento do dique do Rio Muriaé, em dezembro de 2008. "A proposta foi corroborada pelo órgão técnico do MP, mas acabou rejeitada."

"A estrada deveria ter sido projetada para não romper. A BR-356 deve ser refeita", acrescentou o engenheiro geotécnico Alberto Sayão, da PUC-Rio, para quem o rompimento de 2008 deveria ter servido de alerta.