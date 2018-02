''Região tem muito a celebrar'', garante diretor de consórcio "Uma das tarefas mais importantes que tivemos foi mapear quem mora hoje no centro e quem poderá morar no futuro. Entrevistamos centenas de pessoas para entender as particularidades da área", diz o arquiteto americano Stephen Engblom, vice-presidente e diretor-global de planejamento urbanístico da Aecom, que forma o consórcio Nova Luz. "Quando você chega aqui, ouve aquelas coisas horríveis da área, mas também há várias coisas a celebrar, tem várias famílias morando lá que gostam dali. Acho que os projetos anteriores esqueceram um pouco da vizinhança que já existe."