Região Sul do País tem previsão de queda de neve Uma massa de ar polar vai chegar aos Estados do Sul entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã, podendo provocar queda de neve na serra do nordeste do Rio Grande do Sul e no planalto sul de Santa Catarina, segundo aviso emitido ontem pelo 8º Distrito de Meteorologia. A variação vai obrigar os moradores da região a retomar o uso dos casacos de inverno, algo que já não esperavam fazer nesta época do ano, depois dos dias de amenos a quentes de agosto e de quase todo o mês de setembro. No Rio Grande do Sul, os termômetros chegaram a marcar 30,9°C em Campo Bom ontem e podem chegar a 19°C hoje.