Região serrana registra 83 casos de leptospirose Foram confirmados 83 casos de leptospirose nas cidades atingidas pela chuva de 12 de janeiro na região serrana do Rio. Segundo a Subsecretaria Estadual de Vigilância em Saúde, foram 69 casos em Nova Friburgo, 8 em Teresópolis, 4 em Petrópolis, 1 em São José do Vale do Rio Preto e 1 em Bom Jardim. Técnicos da subsecretaria continuam buscando pacientes com sintomas da doença e as prefeituras estão orientando moradores.