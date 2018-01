Região próxima à escola que teve teto arrancado é interditada

Um casa ao lado da escola particular que teve o teto arrancado por uma ventania nesta quarta-feira, 23, na Vila Metalúrgica, em Santo André no ABC paulista, foi interditada pela Defesa Civil do município. O órgão informou que apesar de não ter risco de desabamento as imediações da escola também foram isoladas.

Telhado metálico foi arremessado com a força do vento. Foto: Orlando Filho/Diário do Grande ABC

A remoção das telhas de metal que caíram na Rua Oslo, esquina com a Rua Sidney, será feita por uma empresa contratada pela própria escola. Não há previsão para liberar a residência nem a área bloqueada.

Devido a ventania que causou o desabamento, diversos galhos de árvores caíram na região. Segundo a AES Eletropaulo, os imóveis vizinhos à escola tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido das 11h18 às 15h44.

Para atender a ocorrência que aconteceu por volta das 11h30, o Corpo de Bombeiros enviou três equipes ao local. Parte da estrutura que desabou acertou uma van escolar que estava estacionada na rua. O espaço prejudicado funcionava como depósito de materiais.