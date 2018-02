Região oeste de Santa Catarina é propícia para ocorrência de tornado

A região oeste catarinense é uma das mais propícias do País para a ocorrência de tornados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Isso se justifica, de acordo com os especialistas do órgão, pelas elevações repentinas de temperatura, o que é fator determinante para a formação desse tipo de fenômeno natural.

“Isso acontece quando uma frente fria encontra um ambiente com ar quente e úmido, ocasionando tempestades com fortes ventos e, por vezes, com redemoinhos e tornados. Costuma ser muito rápido e de difícil previsão”, explicou Dorinha Azevedo, meteorologista do Inmet. A classificação da intensidade do tornado é feita de acordo com a análise dos estragos.