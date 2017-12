Região metropolitana de SP tem 352 focos de incêndio nesta terça

SÃO PAULO - As temperaturas elevadas na região metropolitana de São Paulo têm dado trabalho para o Corpo de Bombeiros Militar nos últimos dias. Em decorrência do clima, os bombeiros atenderam 352 focos de incêndio na região metropolitana da capital paulista somente nesta terça-feira, 12.

Também foram registradas queimadas no interior do Estado, como em Jaguariúna, na região de Campinas. Segundo informações do posto do Corpo de Bombeiros no Parque Taquaral, em Campinas, duas viaturas foram deslocadas para combater as chamas na região. Na soma de janeiro a agosto, foram 19.839 casos em todo o Estado, segundo contagem do órgão divulgada nesta terça.

Nesta semana, o predomínio do ar seco, da baixa umidade e do clima quente devem se manter, favorecendo a ocorrência de incêndios, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

