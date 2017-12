Região Metropolitana de São Paulo tem primeira chacina do ano

A primeira chacina de 2009 na Região Metropolitana de São Paulo deixou três pessoas mortas em Mauá. Os corpos das vítimas - uma mulher e dois homens ainda não identificados - foram encontrados por volta das 3 horas na altura do número 300 da Estrada da Adutora Rio Claro. Policiais militares foram acionados por meio do telefone 190 mas quando chegaram ao local encontraram as três vítimas já mortas com marcas de tiros na região da cabeça. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade.