Região é o último reduto irregular de ambulantes Por trás da repressão aos camelôs está em jogo a liberação do último grande bolsão de comércio irregular na capital. Desde o início da Operação Delegada na cidade, em dezembro de 2009, todas as outras zonas de camelôs foram extintas, como na Rua 25 de Março, no Largo da Concórdia e no Largo 13.